Минобороны РФ: за ночь над регионами сбиты 347 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 347 украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны РФ, вражеские дроны перехвачены над 21 российским регионом, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.
По данным оборонного ведомства, беспилотники были перехвачены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Адыгеей, Республикой Калмыкией и Республикой Крым.
Украинские боевики практически ежедневно применяют сотни беспилотников для ударов по регионам России. Киев намеренно наносит удары по гражданской инфраструктуре, выбирая мирные объекты в качестве целей. Как писал KP.RU, за прошлые сутки российские ПВО сбили 605 украинских беспилотников.