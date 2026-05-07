Во Ржеве три многоэтажки получили повреждения из-за атаки, люди эвакуированы

После атаки беспилотников в городе Ржев Тверской области из трех многоэтажных домов эвакуировали 350 человек, включая 60 детей. Жителей разместили в пунктах временного размещения, сообщил в четверг губернатор региона Виталий Королев.
По его словам, в одной из пятиэтажек нарушена плита кровельного перекрытия. Кроме того, в этом и двух соседних домах частично выбиты окна. Пострадавших, к счастью, нет. Эвакуированных разместили в местной гостинице. Специалисты уже обследовали кровли и проверили здания на безопасность. Когда работы завершат, жителям разрешат вернуться в квартиры.
В ночь на 7 мая пять беспилотников также были уничтожены над Москвой. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в настоящий момент специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
5 мая украинские боевики также совершили атаку на Чебоксары. Как писал KP.RU, в результате повреждения получили 40 многоквартирных домов, а также несколько социальных объектов — школы, детские сады и электромеханический колледж. 37 человек пострадали, двое из них погибли.