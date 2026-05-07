Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь сбили над Россией 347 БПЛА

В период с 21:00 мск 6 мая до 7:00 7 мая средства ПВО перехватили и уничтожили 347 беспилотников самолетного типа над 21 российским регионом, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями, Краснодарским краем, Адыгеей, Калмыкией, Крымом, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.

В период с 21:00 мск 6 мая до 7:00 7 мая средства ПВО перехватили и уничтожили 347 беспилотников самолетного типа над 21 российским регионом, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями, Краснодарским краем, Адыгеей, Калмыкией, Крымом, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.

При атаке на Бежицкий район Брянска пострадали 13 человек, в том числе один ребенок. На подлете к Москве сбили 11 БПЛА, информации о пострадавших нет. В Тверской области отражена атака в городе Ржеве, там получила повреждения пятиэтажка, никто не пострадал. В Калужской уничтожены девять БПЛА, в Ростовской области — более 30, в Тульской — 14. Во всех трех регионах обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше