Силы ПВО за ночь сбили над Россией 347 БПЛА

При атаке на Бежицкий район Брянска пострадали 13 человек, в том числе один ребенок. На подлете к Москве сбили 11 БПЛА, информации о пострадавших нет. В Тверской области отражена атака в городе Ржеве, там получила повреждения пятиэтажка, никто не пострадал. В Калужской уничтожены девять БПЛА, в Ростовской области — более 30, в Тульской — 14. Во всех трех регионах обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.