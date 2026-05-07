В Красноярске задержали грабителя ювелирного магазина

В Красноярске задержали по горячим следам подозреваемого в ограблении ювелирного магазина.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские задержали по горячим следам жителя Красноярска, подозреваемого в хищении товара из ювелирного салона в Кировском районе города. Об этом рассказали в краевом МВД. 5 мая мужчина зашел в салон под видом обычного покупателя и попросил сотрудницу показать ему золотой браслет стоимостью 280 тысяч рублей. Та разрешила примерить изделие и помогла его застегнуть на запястье клиента. Фигурант сделал вид, что раздумывает над покупкой, после чего, не расплатившись, покинул торговый зал и скрылся. Похитителем оказался ранее судимый за имущественные преступления 37-летний горожанин.

Похищенный браслет он успел продать случайному прохожему. Судьба ювелирного изделия пока что неизвестна. На мужчину завели уголовное дело по статье «Грабеж». Решается вопрос об избрании меры пресечения.