В Самаре из-за ракетной опасности приостановлено движение наземного транспорта

В Самаре приостановлено движение наземного общественного транспорта. Городские власти приняли это решение в связи с объявленной ракетной опасностью в четверг, сообщил в MAX глава города Иван Носков.
Мэр уточнил, что метро продолжает работать, вход в подземку для укрытия свободный. Также занятия в школах первой смены перенесены на вторую. Дети и педагоги, которые на момент объявления ракетной опасности были в школах и детских садах, находятся в укрытиях.
Ракетная опасности в Самарской области была объявлена утром 7 мая, беспилотная опасность сохраняется.
В ночь на четверг вражеские дроны также предприняли попытку атаковать город Ржев Тверской области. В результате атаки украинских дронов повреждения получили несколько пятиэтажек. Власти эвакуировали 350 граждан, в том числе 60 несовершеннолетних.
За вчерашний день российские силы противовоздушной обороны ликвидировали 46 дронов над 8 регионами страны. Вражеские беспилотники были перехвачены в период с 08:00 до 21:00 по московскому времени.