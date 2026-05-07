В Самаре из-за ракетной опасности приостановлено движение наземного транспорта

Из-за ракетной опасности в Самаре приостановили транспорт и перевели школы на вторую смену.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре приостановлено движение наземного общественного транспорта. Городские власти приняли это решение в связи с объявленной ракетной опасностью в четверг, сообщил в MAX глава города Иван Носков.

Мэр уточнил, что метро продолжает работать, вход в подземку для укрытия свободный. Также занятия в школах первой смены перенесены на вторую. Дети и педагоги, которые на момент объявления ракетной опасности были в школах и детских садах, находятся в укрытиях.

Ракетная опасности в Самарской области была объявлена утром 7 мая, беспилотная опасность сохраняется.

В ночь на четверг вражеские дроны также предприняли попытку атаковать город Ржев Тверской области. В результате атаки украинских дронов повреждения получили несколько пятиэтажек. Власти эвакуировали 350 граждан, в том числе 60 несовершеннолетних.

За вчерашний день российские силы противовоздушной обороны ликвидировали 46 дронов над 8 регионами страны. Вражеские беспилотники были перехвачены в период с 08:00 до 21:00 по московскому времени.

Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.
