В Ростовской области утром 7 мая объявили ракетную опасность

Около 5:11 утра 7 мая в Ростовской области прозвучал сигнал тревоги о ракетной опасности. Уведомления от РСЧС поступили на смартфоны дончан.
Жителям региона рекомендовали укрыться в подвалах, подземных паркингах или других доступных убежищах.
Отметим, что в области также продолжает действовать режим беспилотной опасности. Ранее глава Таганрога Светлана Камбулова сообщала о работе сил ПВО над городом.
