На шахте «Алардинская» в Кузбассе остановили добычу угля из-за ЧП

На шахте «Алардинская» в Кемеровской области приостановили добычу угля, причина — превышение концентрации угарного газа. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«Добыча угля приостановлена, погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.

На шахте датчики зафиксировали превышение уровня угарного газа, из-за чего началась эвакуация горняков. На месте были развёрнуты подразделения военизированного горноспасательного отряда и профильные службы. На поверхность вывели 132 работников шахты «Алардинская». Пострадавших и жерт в в результате ЧП нет. Экстренные службы отработали оперативно.

