Три жилых дома повреждены в Тверской области из-за атаки дронов

В результате беспилотной атаки украинской армии в Ржеве Тверской области получили повреждения три многоквартирных дома. Об этом в четверг, 7 мая, сообщил губернатор региона Виталий Королев.
Специалисты завершили обследование зданий и разрешили жителям вернуться в свои квартиры.
Глава региона сообщил, что после инцидента спасатели временно эвакуировали 350 человек, среди которых были 60 детей. Он также подчеркнул, что основные работы по восстановлению поврежденных объектов должны быть завершены ко Дню Победы.
— Работаем в Ржеве. Город воинской славы сегодня ночью отразил атаку вражеских БПЛА, — написал Королев в своем канале в МАКС.
Всего за ночь 7 мая силы противовоздушной обороны ликвидировали 347 украинских дронов над российскими регионами.
В ту же ночь украинские БПЛА атаковали Брянск, в результате пострадали 13 человек, в том числе один ребенок. Удар пришелся по жилым домам и мирным жителям в Бежицком районе города. Повреждены два многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей.