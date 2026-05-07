В Пермском крае школьница уговорила подруг попробовать опасное хобби

Шестиклассница из Лобаново Пермского края увлекается опасным хобби и снимает свои приключения на видео, рассказали транспортные полицейские.
В апреле этого года девочка уговорила троих старших подруг заняться зацепингом. Однако рискнуть решилась лишь одна из девятиклассниц. Остальные снимали всё на видео.
«Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних транспортной полиции Прикамья установили личности и задержали школьниц, которые катались, зацепившись за грузовой поезд на станции Кочкино. Информация о действиях подростков поступила в Пермский линейный отдел МВД России на транспорте 14 апреля от машиниста поезда», — рассказали в транспортной полиции.
Вычислить маленьких нарушительниц помогли инспекторы ПДН.
«К истории с опасной поездкой на подножке грузового состав причастны четверо местных девочек, трое из которых 2009 года рождения, а последняя — 2013 года рождения. Именно младшая девочка стала главным идейным вдохновителем и организатором безрассудного приключения, убедив присоединиться к ней своих старших подруг», — пояснили в транспортной полиции.
В отделе полиции девочка честно сказала, что «ничего и никого не боится». Зацепингом занимается регулярно, выкладывая видео в свой закрытый канал.
С родственниками девушек провели беседы. В отношении 16-летней нарушительницы составили протокол по статье 11.17 КоАП РФ, передав информацию о ней территориальный ОВД по месту жительства.
«Что касается главной героини истории, за её поступки предстоит отвечать родителям, поскольку сама девочка возраста привлечения к ответственности еще не достигла», — пояснили полицейские.
В отношении мамы девочки инспекторы ПДН составили административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ. Рассматривать дело будут в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних.
Полицейские просят родителей чаще проводить с детьми беседы о недопустимости и опасности таких развлечений.