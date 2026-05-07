Росавиация объявила о временных ограничениях в аэропорту Домодедово

Домодедово временно не принимает и не отправляет самолеты.

Источник: Комсомольская правда

В столичном аэропорту Домодедово введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в четверг сообщила Росавиация. В ведомстве пояснили, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Сроки действия ограничений в аэропорту в Росавиации не уточнили.

В ночь на 7 мая на подлете к Москве силами ПВО были сбиты пять украинских беспилотников. Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что в настоящий момент специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Кроме того, вражеские беспилотники предприняли попытку атаковать Ржев Тверской области. В результате несколько жилых домов получили повреждения. 350 человек, в том числе 60 детей, были эвакуированы. Как писал KP.RU, пострадавших в результате атаки нет.

