Собянин сообщил о ликвидации уже 13 беспилотников, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны отразили атаку двух беспилотников, летевших на Москву. Об этом в четверг, 7 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города в своем канале в МАКС.
В результате беспилотной атаки украинской армии в Ржеве Тверской области получили повреждения три многоквартирных дома. После инцидента спасатели временно эвакуировали 350 человек, среди которых были 60 детей.
Всего за ночь 7 мая силы противовоздушной обороны ликвидировали 347 украинских дронов над российскими регионами.