В Чебоксарах школы перевели на дистант

В Чувашии с раннего утра объявлена ракетная опасность. Из-за угрозы атаки школы и техникумы в Чебоксарах перевели на дистанционный формат работы, сообщил мэр Станислав Трофимов. Он также призвал жителей ограничить передвижение по городу.

«Вторая смена сможет начать учиться, если будет официальный отбой угрозы атаки. Родителям воспитанников детских садов также рекомендуем воздержаться сегодня от посещения детских садов и по возможности остаться дома», — уточнил господин Трофимов.

В предыдущий раз школы и техникумы в Чувашии переводили на дистант после массовой атаки БПЛА 5 мая. Тогда погибли два мирных жителя, еще 34 человека пострадали. В городе также останавливали движение общественного транспорта. Сегодня ночью силы ПВО сбили над Россией 347 БПЛА.

Подробности — в материале «Ъ».

