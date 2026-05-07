Смертельная авария после концерта унесла жизнь известного музыканта

В Бразилии погиб популярный исполнитель Изак Бруно Кони Силва, известный под псевдонимом Зау О Пасару. Музыкант попал в смертельную аварию после концерта.
За день до трагедии 27-летний певец выступил в городе Баррейрас в штате Баия. Концерт прошел при полном зале, а часть поклонников не смогла попасть на выступление.
Ночью артист вместе с тремя коллегами выехал домой в город Лауру-ди-Фрейтас. Утром 4 мая внедорожник, в котором находился музыкант, столкнулся с грузовиком на трассе.
После удара спасателям пришлось разрезать автомобиль, чтобы достать пострадавших.
Силве оказали первую помощь, однако спасти его не удалось. У погибшего остались жена и две дочери.
Остальные пассажиры машины получили тяжелые травмы и были госпитализированы.
Изак Бруно Кони Силва исполнял музыку в стиле пагоде — одном из направлений бразильской самбы, связанного с уличной и клубной музыкальной культурой.
