В «Храброво» задерживается 20 и отменено 6 рейсов

В пресс-службе аэропорта изменения в расписании связали с временными ограничениями на использование воздушного пространства в Ленинградской области.

В калининградском аэропорту «Храброво» предупреждают о массовой задержке рейсов. В пресс-службе ее связывают с «временными ограничениями на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области».

Согласно онлайн-табло аэропорта, на утро 7 мая отменены по 3 рейса на прилет и вылет (два на петербургском направлении и один на московском), а также задерживается 11 рейсов на вылет и 9 на прилет. Кроме самолетов до Москвы и Петербурга на текущий момент задерживаются рейсы в Новосибирск, Иваново и Волгоград.

«Напоминаем, что при задержках рейсов пассажиры обеспечиваются услугами согласно Федеральным авиационным правилам», — напоминают в пресс-службе «Храброво».

Отметим, что в ночь на 7 мая губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал про опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Он также указывал на возможность понижения скорости мобильного интернета.

