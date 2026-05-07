Дмитриев задумался о мотивах ЕС после смертельной вспышки хантавируса

«Будут ли бюрократы ЕС/Великобритании пытаться использовать хантавирус в качестве дополнительного оправдания своих энергетических локдаунов?», — заявил Дмитриев.
Так он отреагировал на пост газеты Wall Street Journal о том, что в Швейцарии ищут контакты мужчины, который попал в больницу в Цюрихе с опасным штаммом хантавируса (вирус Андес). По данным швейцарского правительства, заражённый путешествовал по Южной Америке с женой. Вернувшись в конце апреля и почувствовав симптомы, он обратился к врачу по телефону, а затем поехал в больницу, где его сразу изолировали.
Ранее ВОЗ сообщила, что на лайнере в Атлантике выявлен вирус Андес. Всего заразились восемь человек, трое из них умерли. Власти Швейцарии проверяют, с кем контактировал заболевший, а федеральное управление здравоохранения следит за ситуацией вместе с ВОЗ.
