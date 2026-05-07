Жительнице Забайкалья грозит пожизненное за госизмену из-за задания для Украины

Жительницу Забайкальского края обвинили в государственной измене — женщина добровольно вышла на связь с украинской структурой через мессенджер и исполнила поручение, полученное от зарубежного координатора. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

Источник: Life.ru

«Сотрудниками УФСБ России по Забайкальскому краю пресечена противоправная деятельность местной жительницы, причастной к совершению государственной измены», — сказано в публикации.

Сотрудники ведомства пресекли незаконную деятельность местной жительницы. Как установило следствие, она инициировала контакт с украинской организацией, которая выдала ей поручение. Впоследствии фигурантка реализовала указания на территории родного региона.

В отношении подозреваемой возбуждено дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Максимальное наказание по данной норме достигает пожизненного заключения. В настоящий момент оперативники выясняют все детали случившегося.

Ранее оперативники ФСБ пресекли противоправную деятельность целой группы из семи человек, действовавших в пользу украинской стороны. Масштабные оперативные мероприятия охватили восемь российских регионов — от Удмуртской Республики до Забайкальского края.

