Жительнице Забайкалья грозит пожизненное за госизмену из-за задания для Украины

«Сотрудниками УФСБ России по Забайкальскому краю пресечена противоправная деятельность местной жительницы, причастной к совершению государственной измены», — сказано в публикации.
Сотрудники ведомства пресекли незаконную деятельность местной жительницы. Как установило следствие, она инициировала контакт с украинской организацией, которая выдала ей поручение. Впоследствии фигурантка реализовала указания на территории родного региона.
В отношении подозреваемой возбуждено дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Максимальное наказание по данной норме достигает пожизненного заключения. В настоящий момент оперативники выясняют все детали случившегося.
Ранее оперативники ФСБ пресекли противоправную деятельность целой группы из семи человек, действовавших в пользу украинской стороны. Масштабные оперативные мероприятия охватили восемь российских регионов — от Удмуртской Республики до Забайкальского края.
