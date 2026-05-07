Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сирены выли в Воронеже и двух районах области 7 мая ночью

Режим непосредственного удара дронов действовал от трех до пяти часов.

Источник: Комсомольская правда

7 мая в 0:03 вой сирен нарушил сон жителей Россошанского района. Об этом в своем канале в МАКС написал губернатор Александр Гусев. В муниципалитете объявили непосредственную угрозу удара БпЛА.

В 1:30 завыли сирены в Воронеже, в 1:59 — в Острогожском районе. В городе и районах ее отменили 7 мая в 5:37.

Что касается режима атаки дронов, то он сохраняется до сих пор — с 23:43 6 мая.

По данным Минобороны РФ, с 21:00 6 мая до 7:00 7 мая перехвачены и уничтожены 347 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 21 региона, включая Воронежскую область, и над акваториями трех морей.

«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше