Сирены выли в Воронеже и двух районах области 7 мая ночью

В 1:30 завыли сирены в Воронеже, в 1:59 — в Острогожском районе. В городе и районах ее отменили 7 мая в 5:37.
Что касается режима атаки дронов, то он сохраняется до сих пор — с 23:43 6 мая.
По данным Минобороны РФ, с 21:00 6 мая до 7:00 7 мая перехвачены и уничтожены 347 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 21 региона, включая Воронежскую область, и над акваториями трех морей.
«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона.
Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.Читать дальше