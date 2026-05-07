В Пермском крае введён режим «Беспилотная опасность»

Режим «Беспилотная опасность» введён в Пермском крае, сообщает Министерство территориальной безопасности региона.
Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Граждан просят быть внимательными и не поддаваться панике. В случае обнаружения БПЛА необходимо незамедлительно покинуть опасную зону, отойти не менее чем на 100 метров за ближайшее здание или деревья, предупредить о возможной опасности окружающих. Затем передать полную информацию о месте и времени выявления БПЛА экстренным службам по телефону «112».
Напомним, в пермском аэропорту ввели временные ограничения на полёты.
