Baza: Врачи на Камчатке заразили ребенка ВИЧ и умолчали об инфекции

Медики на Камчатке заразили ребенка ВИЧ уже использованным шприцом и умолчали об инфекции — семья узнала о диагнозе случайно только спустя годы. Об этом случае в четверг, 7 мая, рассказали в Telegram-канале Baza.
Инцидент произошел в июле 2020 года — тогда в отделении патологии новорожденных Камчатской краевой детской больницы в одной палате лежали два младенца. Один ребенок был с подтвержденным ВИЧ-статусом, а второй — здоровый.
После выписки в эпикризе наличие инфекции у здорового малыша не указали, хотя по анализам ее уже можно было определить. Ребенок несколько лет не получал антиретровирусную терапию, а сам диагноз выявили случайно — в ходе анализов перед операцией.
К декабрю 2024 года, когда лечение наконец начали, болезнь была на предпоследней стадии. В ходе обследований у ребенка выявили тяжелые осложнения и поражение иммунной системы.
Началась проверка, в ходе которой Роспотребнадзор нашел в больнице патогенные бактерии на оборудовании и руках персонала. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что персонал использовал общий шприц для промывания венозных катетеров у обоих детей, уточнили в публикации.
