В Крыму уничтожили шесть боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Их нашли в Ленинском районе.

Источник: МЧС РФ

В среду, 6 мая, в Ленинском районе Крыма уничтожили шесть боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

Сотрудники ведомства обнаружили три артиллерийских снаряда, две минометных мины и ручную гранату. Все эти опасные предметы отвезли на специальный полигон и там уничтожили.

«Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности», — говорится в сообщении.

Всего к операции привлекли шесть человек личного состава и две единицы техники.

