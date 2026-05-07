МЧС: добыча угля на шахте «Алардинская» приостановлена после задымления

В кузбасском городе Калтан временно остановили добычу угля на шахте «Алардинская». Причиной стал утренний инцидент с задымлением, как сообщили «КП-Кемерово» в региональном управлении МЧС.
В ведомстве уточнили обстоятельства происшествия. Дым появился в людском уклоне на глубине 80 метров. Сотрудники МЧС Кузбасса также подтвердили, что из шахты вывели 110 человек, медицинская помощь никому не потребовалась.
Сейчас под землей остаются 16 горняков для поддержания жизнеобеспечения выработки. Там же работают два отделения военизированной горноспасательной части, которые ведут разведку. Всего к ликвидации последствий привлечены 56 специалистов и 10 единиц техники.
Стоит напомнить, что еще несколько дней назад жителей Ленинск-Кузнецкого муниципального округа предупредили о возможной опасности. Причиной назвали подтопление старых шахтных выработок, из-за чего газ может выйти на поверхность. Для проверки домов в зоне риска была создана специальная комиссия.