Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС: добыча угля на шахте «Алардинская» приостановлена после задымления

Дым появился в шахте «Алардинская» на глубине 80 метров.

Источник: Комсомольская правда

В кузбасском городе Калтан временно остановили добычу угля на шахте «Алардинская». Причиной стал утренний инцидент с задымлением, как сообщили «КП-Кемерово» в региональном управлении МЧС.

В ведомстве уточнили обстоятельства происшествия. Дым появился в людском уклоне на глубине 80 метров. Сотрудники МЧС Кузбасса также подтвердили, что из шахты вывели 110 человек, медицинская помощь никому не потребовалась.

Сейчас под землей остаются 16 горняков для поддержания жизнеобеспечения выработки. Там же работают два отделения военизированной горноспасательной части, которые ведут разведку. Всего к ликвидации последствий привлечены 56 специалистов и 10 единиц техники.

Стоит напомнить, что еще несколько дней назад жителей Ленинск-Кузнецкого муниципального округа предупредили о возможной опасности. Причиной назвали подтопление старых шахтных выработок, из-за чего газ может выйти на поверхность. Для проверки домов в зоне риска была создана специальная комиссия.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше