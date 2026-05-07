Нижегородский шлифовщик получил травмы во время работы на станке

51-летний шлифовщик шестого разряда АО «Завод Красный якорь» получил травмы во время работы, сообщает пресс-служба Гострудинспекции в Нижегородской области.
Несчастный случай произошел утром 28 апреля. Работник осуществлял шлифовку детали на станке, когда та неожиданно вылетела и попала в область шеи.
«В результате происшествия шлифовщик получил травмы, был доставлен в медицинское учреждение», — рассказали в инспекции.
Врачи диагностировали у сотрудника перелом нижней челюсти, а также ушибленные раны. Данные травмы медики отнесли к категории тяжелых. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.
