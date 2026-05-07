ФСБ вскрыла группировку, «обчищавшую» самарских бизнесменов

Сотрудники УФСБ России по Самарской области пресекли противоправную деятельность жителей Самары, подозреваемых в хищении финансовых активов и имущества у представителей регионального бизнес-сообщества.

Источник: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

По предварительным данным, махинаторы вовлекали предпринимателей в так называемое «управляемое банкротство». Целью аферистов при этом было взыскать с бизнесменов деньги по фиктивным основаниям. Схему раскрыли оперативники ФСБ, далее они передали материалы в Следственный комитет. В СУ СК России по Самарской области возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Его фигурантами стали два участника группировки. 2 марта 2026 г. предполагаемый лидер этой группы был объявлен в федеральный розыск. Ему заочно предъявили обвинение. Сейчас расследование продолжается.

По информации Волга Ньюс, фигурирует в этом деле предприимчивый самарец Андрей Мамонтов. Сам он, находясь в розыске, заочно пытается обжаловать возбуждение уголовного дела.