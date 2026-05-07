Мотоциклист пострадал в ДТП с машиной скорой помощи в Нижнем Новгороде

В результате столкновения молодой человек получил телесные повреждения. Его оперативно доставили в городскую больницу имени Семашко для прохождения обследования и получения квалифицированной медицинской помощи. В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля неотложной медицинской помощи и мотоцикла произошло в Нижнем Новгороде. Официальную информацию об этом предоставили в региональном управлении ГИБДД.