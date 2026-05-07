В Пермском крае молодого мужчину убили из-за ревности

В редакцию «КП-Пермь» обратились жители Октбярьского и рассказали, что в одной из деревень округа произошло убийство из-за ревности. Мы обратились в пресс-службу регионального следственного комитета, где нам подтвердили произошедшее.
— 1 мая текущего года в вечернее время обвиняемый 1987 года рождения пришел в дом к жителю деревни Самарова Октябрьского муниципального округа и на почве ревности нанес ему удар ножом в область груди. От полученных повреждений потерпевший 1993 года рождения скончался на месте, — сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.
Напавшего мужчину задержали и отпhавили в СИЗО. Ему предъявили обвинение по статье «Убийство».
— Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы.
Расследование уголовного дела продолжается, — добавили в региональном СК.