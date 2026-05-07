В Пермском крае молодого мужчину убили из-за ревности

— 1 мая текущего года в вечернее время обвиняемый 1987 года рождения пришел в дом к жителю деревни Самарова Октябрьского муниципального округа и на почве ревности нанес ему удар ножом в область груди. От полученных повреждений потерпевший 1993 года рождения скончался на месте, — сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.