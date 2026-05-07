Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подпольное казино накрыли в доме в Петербурге

Подозреваемым удалось нелегально заработать более 6 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

В одном из домов Петербурга накрыли подпольное казино. Ранее нелегальный бизнес открыла организованная группа, приискав для этого жилье и игровое оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу.

— Фигуранты объединились в организованную группу, распределив роли между собой. И в период с февраля по май 2026 года получили незаконный доход в сумме более 6 миллионов рублей, — уточнили в ведомстве.

В доме, где работало подпольное казино, прошли обыски. Следователи изъяли игровое оборудование, деньги, мобильные телефоны и бухгалтерию. Действуя в рамках соответствующего уголовного дела, они направили в суд ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемым. Согласно третьей части статьи 171.2 УК РФ, последним может грозить, например, штраф от 1 до 1,5 миллиона рублей или лишение свободы на срок до шести лет.