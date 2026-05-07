Подпольное казино накрыли в доме в Петербурге

В доме, где работало подпольное казино, прошли обыски. Следователи изъяли игровое оборудование, деньги, мобильные телефоны и бухгалтерию. Действуя в рамках соответствующего уголовного дела, они направили в суд ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемым. Согласно третьей части статьи 171.2 УК РФ, последним может грозить, например, штраф от 1 до 1,5 миллиона рублей или лишение свободы на срок до шести лет.