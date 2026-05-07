Суд взыскал миллионы с роддома на Камчатке — младенец получил тяжелые травмы

Камчатский суд обязал краевой родильный дом выплатить компенсацию родственникам ребенка, получившего тяжелые травмы во время родов.

Женщина поступила в медучреждение 28 апреля 2023 года. На следующий день начались роды, однако из-за физиологических особенностей провести их естественным путем оказалось невозможно. Врачи приняли решение о кесаревом сечении.

Через несколько дней состояние новорожденного резко ухудшилось. 5 мая ребенка перевели в отделение патологии новорожденных краевой детской больницы.

Обследование выявило вдавленный перелом левой теменно-височной области и судорожный синдром. Позже малыша направили на лечение в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет.

Во время разбирательства были установлены нарушения при оказании медицинской помощи. Эксперты пришли к выводу, что операция была проведена с опозданием. Кроме того, в медицинской документации отсутствовали сведения о травмах ребенка.

Назначенная судом дополнительная экспертиза подтвердила, что сотрудники роддома несвоевременно выполнили необходимые диагностические и лечебные мероприятия. По выводам специалистов, нарушения косвенно повлияли на состояние младенца и привели к развитию неврологических заболеваний.

Суд удовлетворил иск семьи. Родильный дом обязали выплатить по 1,5 миллиона рублей матери и отцу ребенка, а также по 200 тысяч рублей обеим бабушкам.

Суд удовлетворил иск семьи. Родильный дом обязали выплатить по 1,5 миллиона рублей матери и отцу ребенка, а также по 200 тысяч рублей обеим бабушкам.