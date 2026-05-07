В Латвии заявили о падении БПЛА на нефтебазу

ВИЛЬНЮС, 7 мая. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) разбился на территории нефтебазы в городе Резекне в восточной части Латвии, сообщил портал Delfi со ссылкой на государственную пожарно-спасательную службу. Как указал министр обороны Латвии Андрис Спрудс, согласно предварительным данным, в республику могли залететь дроны, «направленные с украинской стороны в сторону России», но пока это предположения, которые нужно подтвердить.

Источник: Соцсети

По данным пожарно-спасательной службы, инцидент произошел около 03:30 по местному времени (совпадает с мск). В результате падения беспилотника повреждены четыре резервуара, в которых в тот момент не было нефтепродуктов. На месте происшествия работают оперативные службы, латвийская полиция по данному факту возбудила уголовное дело.

В конце марта сообщалось о разбившихся украинских БПЛА в Литве, Латвии и Эстонии. Позже в совместном заявлении министры иностранных дел стран Балтии отрицали предоставление своего воздушного пространства Украине для атак на РФ.

Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше