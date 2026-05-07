В Латвии заявили о падении БПЛА на нефтебазу

По данным пожарно-спасательной службы, инцидент произошел около 03:30 по местному времени (совпадает с мск). В результате падения беспилотника повреждены четыре резервуара, в которых в тот момент не было нефтепродуктов. На месте происшествия работают оперативные службы, латвийская полиция по данному факту возбудила уголовное дело.