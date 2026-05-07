Поврежден объект: воронежский губернатор раскрыл подробности сбития 12 БПЛА

12 беспилотников уничтожили и подавили в Воронежской области в ночь на 7 мая, сообщил губернатор Александр Гусев.
Глава региона уточнил, что БПЛА были ликвидированы в небе над четырьмя районами. Люди не пострадали. В одном районе обломки беспилотника повредили инфраструктурный объект.
На момент публикации режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.
