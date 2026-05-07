Собянин сообщил об уже 16 уничтоженных БПЛА на подлете к Москве

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на Москву. Об этом в четверг, 7 мая, сообщил глава города Сергей Собянин.

— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — добавил мэр столицы в своем канале в мессенджере МАКС.

Ночью украинская армия атаковала дронами Ростовскую область. Там силы ПВО ликвидировали порядка трех десятков беспилотников в Миллеровском, Тарасовском, Каменском, Белокалитвинском, Милютинском и других районах.

В этот же день в городе Ржев Тверской области в результате атаки БПЛА ВСУ был поврежден пятиэтажный жилой дом. Люди не пострадали. Жильцы — 350 человек, включая 60 детей — были оперативно эвакуированы.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше