В Сочи задерживаются около 50 рейсов из-за угрозы атаки БПЛА

Около 50 авиарейсов задерживаются в аэропорту Сочи на прилет и вылет. Временные ограничения были введены в связи с угрозой атаки беспилотников, уточнили в аэропорту. Для обеспечения безопасности полетов ограничения ввели в аэропортах Краснодара, а также московских Внуково и Домодедово.
Напомним, в ночь на 7 мая российские средства ПВО сбили 347 украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, вражеские дроны перехвачены над 21 российским регионом, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.