В Перми и Соликамске ввели режим «Ковёр» 7 мая

Режим «Ковёр» радиусом 50 километров объявили в Перми и Соликамске, следует из системы оповещения об экстренных ситуациях МЧС.
Пермяки получили уведомление о действии режима в краевой столице в 11:11, в Соликамске — в 11:12. Однако, как следует из сообщения РСЧС, «Ковёр» в Перми ввели в 9:40.
Кроме того, на территории Пермского края также действует «Беспилотная опасность», о которой объявили в 9:40. Примерно в это же время Росавиация сообщила, что в аэропорту «Большое Савино» ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полётов.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше