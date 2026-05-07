Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК назвал причину задержания адвоката Карабанова

Сотрудники правоохранительных органов задержали адвоката Александра Карабанова после получения им двух миллионов рублей. Об этом в четверг, 7 мая, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Сотрудники правоохранительных органов задержали адвоката Александра Карабанова после получения им двух миллионов рублей. Об этом в четверг, 7 мая, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Дело, заведенное в отношении мужчины, связано с генеральным директором компании, которая занималась поставками необходимой продукции для концерна «Калашников», передает ТАСС.

На данный момент Карабанова допрашивают представители СК. Иных подробностей пока нет. В адвокатской конторе «Карабанов и партнеры» информацию прокомментировать не смогли.

Адвокат 10 лет проработал в органах следствия МВД. В 2016 году он представлял интересы семьи полковника полиции Дмитрия Захарченко, обвиненного в коррупции, а осенью 2017 года защищал бизнесмена Умара Джабраилова по делу о стрельбе в отеле в Москве.

До этого за мошенничество в особо крупном размере задержали двоих руководителей коммерческих фирм. Они похитили 460 миллионов рублей при заключении договоров с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.