СК назвал причину задержания адвоката Карабанова

Сотрудники правоохранительных органов задержали адвоката Александра Карабанова после получения им двух миллионов рублей. Об этом в четверг, 7 мая, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Дело, заведенное в отношении мужчины, связано с генеральным директором компании, которая занималась поставками необходимой продукции для концерна «Калашников», передает ТАСС.
На данный момент Карабанова допрашивают представители СК. Иных подробностей пока нет. В адвокатской конторе «Карабанов и партнеры» информацию прокомментировать не смогли.
Адвокат 10 лет проработал в органах следствия МВД. В 2016 году он представлял интересы семьи полковника полиции Дмитрия Захарченко, обвиненного в коррупции, а осенью 2017 года защищал бизнесмена Умара Джабраилова по делу о стрельбе в отеле в Москве.
До этого за мошенничество в особо крупном размере задержали двоих руководителей коммерческих фирм. Они похитили 460 миллионов рублей при заключении договоров с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.