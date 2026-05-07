В Хабаровском крае рассылают фейковые приглашения на «патриотическое мероприятие»

Жителям Хабаровского края стали поступать подозрительные приглашения якобы на торжественное чествование защитников Отечества. В региональном правительстве подтвердили: рассылка — фейковая. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Авторы сообщения предлагают хабаровчанам принять участие в чествовании защитников Отечества, однако эта информация не соответствует действительности.
Эксперты обращают внимание на ряд признаков, выдающих подделку.
Во-первых, визуальное оформление выполнено некачественно — герб Хабаровска на «приглашении» выглядит нечетко.
Во-вторых, фонд, указанный в тексте как организатор, не существует.
Кроме того, в самом сообщении содержатся орфографические и стилистические ошибки, а площадка, на которую якобы приглашают граждан, в указанное время занята под другое мероприятие.
Жителям края рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам, не передавать личные данные и доверять только информации из официальных источников.