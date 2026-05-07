Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночной пожар в Уфе унёс три жизни: возбуждено уголовное дело

Следователи выясняют причины смертельного возгорания.

Источник: СУ СКР по РБ | Мах

Как информировал «Башинформ», в ночь на 7 мая в двухэтажном четырёхквартирном доме на улице Белякова в Уфе произошёл пожар, который унёс жизни трёх человек. Среди погибших — две женщины, 1929 и 1958 годов рождения, а также мужчина, 1971 года рождения.

Следственный отдел по Советскому району Уфы возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа совместно с сотрудниками МЧС и другими экстренными службами. Проводится осмотр, опрашиваются очевидцы и свидетели. Для установления точных причин возгорания и смерти погибших будет назначен комплекс судебных экспертиз.

Ход расследования находится на контроле в аппарате следственного управления республики, сообщили в пресс-службе ведомства.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше