Ночной пожар в Уфе унёс три жизни: возбуждено уголовное дело

Как информировал «Башинформ», в ночь на 7 мая в двухэтажном четырёхквартирном доме на улице Белякова в Уфе произошёл пожар, который унёс жизни трёх человек. Среди погибших — две женщины, 1929 и 1958 годов рождения, а также мужчина, 1971 года рождения.
Следственный отдел по Советскому району Уфы возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа совместно с сотрудниками МЧС и другими экстренными службами. Проводится осмотр, опрашиваются очевидцы и свидетели. Для установления точных причин возгорания и смерти погибших будет назначен комплекс судебных экспертиз.
Ход расследования находится на контроле в аппарате следственного управления республики, сообщили в пресс-службе ведомства.