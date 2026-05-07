Пожар в «Центре плова» в Щучинске: владельцу кафе продлили арест

Прокуратура Акмолинской области сообщила, что владельцу «Центра плова» из Щучинска продлили арест еще на один месяц.
Напомним, 26 февраля в одноэтажном кафе в Щучинске прогремел взрыв. Изначально сообщалось о шести погибших и 20 пострадавших. Момент взрыва попал на видео.
Позже стало известно, что число жертв в результате ЧП в «Центре плова» выросло до семи — скончалась 16-летняя девушка. 13 пострадавших были госпитализированы, четверо из них — в реанимацию. По факту пожара было возбуждено уголовное дело.
Затем еще двое из пострадавших позже скончались в больнице, таким образом количество жертв достигло 9.
Директора «Центра плова» задержали после трагедии. Уголовное дело расследуется специальными прокурорами по ч.3 ст. 292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Недавно стало известно, что владельца кафе арестовали на 2 месяца.
9 марта появилась информация, что количество погибших в результате взрыва в кафе в Щучинске с 9 увеличилось до 11.
А в кулуарах сената вице-министр МЧС сообщил, что «Центр плова» находится в категории до 300 квадратных метров, поэтому не попадал под проверку по линии министерства.
18 апреля стало известно, что число погибших при пожаре в «Центре плова» в Щучинске выросло до 12 человек.