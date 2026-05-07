Собянин сообщил об уже 17-м сбитом БПЛА, летевшем к столице

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще один дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ), который летел в сторону Москвы. Об этом в четверг, 7 мая, сообщил глава города Сергей Собянин.

— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — уточнил мэр столицы в своем канале в мессенджере МАКС.

Утром в этот же день Минобороны РФ отчиталось, что над регионами России за ночь сбили 347 вражеских беспилотников. Атаке подверглись Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая и другие области.

7 мая украинские дроны также атаковали Брянск, в результате пострадали 13 человек, в том числе один ребенок. Удар пришелся по жилым домам и мирным жителям в Бежицком районе города. Повреждены два многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
