Обвиняемого в мошенничестве адвоката Карабанова арестовали

В Москве арестован адвокат Александр Карабанов, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено Главным следственным управлением СК России по Москве по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщил Следственный комитет РФ в MAX.
Одновременно с этим расследуется дело в отношении генерального директора коммерческой организации, подозреваемого в покушении на дачу взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, в ноябре 2024 года предприниматель, проходивший фигурантом дела о мошенничестве при поставках продукции для нужд концерна, обратился к Карабанову за юридической помощью. Адвокат убедил клиента в возможности повлиять на ход расследования через связи в правоохранительных органах и потребовал от него 7 млн рублей, из которых 2 млн рублей стали авансом якобы для передачи должностным лицам.
В ноябре 2024 года в помещении коллегии адвокатов Карабанов получил указанные им 2 млн рублей. По данным следствия, передавать деньги кому-либо он не собирался и распорядился средствами по собственному усмотрению. Его задержали с поличным при получении денег.
Напомним, осенью 2017 года Карабанов защищал бизнесмена и экс-сенатора Умара Джабраилова по делу о стрельбе, произошедшей в столичной гостинице.