Обвиняемого в мошенничестве адвоката Карабанова арестовали

По версии следствия, в ноябре 2024 года предприниматель, проходивший фигурантом дела о мошенничестве при поставках продукции для нужд концерна, обратился к Карабанову за юридической помощью. Адвокат убедил клиента в возможности повлиять на ход расследования через связи в правоохранительных органах и потребовал от него 7 млн рублей, из которых 2 млн рублей стали авансом якобы для передачи должностным лицам.