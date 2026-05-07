В Ростовской области в пожаре погибли два человека

В ночь на 7 мая в Первомайском районе Ростова-на-Дону произошёл серьёзный пожар в частном жилом доме на улице 12 Декабря.
Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 01:11. На борьбу с огнём у спасателей ушло около трёх часов: окончательно локализовать и ликвидировать пламя удалось к 04:05.
Площадь возгорания составила порядка 100 квадратных метров. В ходе проведения аварийно-спасательных работ на месте трагедии были обнаружены тела двух человек. Погибшими оказались 87-летняя женщина и 58-летний мужчина.
Для ликвидации пожара привлекались 15 сотрудников МЧС и пять единиц специализированной техники. В настоящее время эксперты проводят проверку, устанавливая обстоятельства и точную причину произошедшего.