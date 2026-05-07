Богомаз: Удар, при котором пострадали 13 человек, наносился 121 дроном ВСУ

Богомаз рассказал, что отражением атаки дронов на Брянскую область занимались сразу несколько подразделений.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Брянской области Александр Богомаз раскрыл детали массированной атаки на регион, в результате которой пострадали 13 человек. Выяснилось, что противник применил для этого сразу 121 беспилотный летательный аппарат. Об этом он написал в своем канале в мессенджере Макс.

Глава региона уточнил, что отражением этой атаки занимались не только Минобороны РФ. По его словам, в небо над областью поднялись средства противовоздушной обороны, а также мобильные группы БАРС, спецназ Росгвардии и даже отряды полиции.

Глава региона также рассказал, что в настоящий момент оперативные службы продолжают работать на месте событий. Он добавил, что все экстренные службы переведены в усиленный режим.

Эта ночная атака, произошедшая 7 мая, стала одной из самых крупных за последнее время. Всего, по данным Министерства обороны России, средства ПВО сбили над разными регионами страны 347 украинских дронов.