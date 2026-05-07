Отражена атака 17-го дрона на Москву

«Уничтожен ещё один беспилотник. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уточнил мэр.
Всего за ночь расчёты ПВО перехватили и уничтожили 347 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Атакован был Ржев Тверской области, там в пятиэтажном жилом доме была повреждена плита кровельного перекрытия. Ночью ВСУ также ударили по жилым домам и мирным жителям Бежицкого района Брянска. В результате террористической атаки ранения получили 13 человек.
