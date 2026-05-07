В Волгограде юные воришки оставили завод без кранов, похитив 318 метров кабеля

В Волгограде задержали двух подростков, которые подозреваются в краже кабеля с мостовых кранов. Представитель завода силикатного кирпича Дзержинского района сообщил в полицию, что в ночь на 17 апреля неизвестные похитили 318 метров кабеля. Ущерб составил около 190 тысяч рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ГУ МВД по региону.