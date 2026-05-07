Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде юные воришки оставили завод без кранов, похитив 318 метров кабеля

Полиция Волгограда задержала подростков, укравших дорогостоящий кабель с территории завода силикатного кирпича.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде задержали двух подростков, которые подозреваются в краже кабеля с мостовых кранов. Представитель завода силикатного кирпича Дзержинского района сообщил в полицию, что в ночь на 17 апреля неизвестные похитили 318 метров кабеля. Ущерб составил около 190 тысяч рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ГУ МВД по региону.

Полицейские быстро приступили к расследованию и оперативно установили личности предполагаемых воришек. Ими оказались двое 16-летних жителей Городищенского района. Подростки вину прихнали. Они успели сдать украденные провода в пункт приема металла, а все вырученные деньги потратили на свои нужды.

Теперь юным злоумышленникам грозит серьезное наказание — до пяти лет лишения свободы.