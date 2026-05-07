Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четверых россиян задержали за нелегальную работу электриками в Таиланде

На тайском острове Самуи задержали четверых россиян, которые нелегально работали электриками.

На тайском острове Самуи задержали четверых россиян, которые нелегально работали электриками. Об этом 7 мая сообщили в иммиграционной полиции провинции Сураттхани.

По данным правоохранителей, граждане РФ приехали с острова Пхукет и занимались установкой звукового и светового оборудования в развлекательном центре на одном из пляжей.

Задержанным предъявили обвинения в работе по специальности, которая в Таиланде для них запрещена. Кроме того, у россиян не было официального разрешения местных властей на установку оборудования.

Нарушителям грозят крупные штрафы и депортация. После высылки им надолго закроют въезд в Таиланд.

Читайте также: «На Пхукете арестовали иностранных туристов за секс в движущемся тук-туке».