Четверых россиян задержали за нелегальную работу электриками в Таиланде

На тайском острове Самуи задержали четверых россиян, которые нелегально работали электриками. Об этом 7 мая сообщили в иммиграционной полиции провинции Сураттхани.
По данным правоохранителей, граждане РФ приехали с острова Пхукет и занимались установкой звукового и светового оборудования в развлекательном центре на одном из пляжей.
Задержанным предъявили обвинения в работе по специальности, которая в Таиланде для них запрещена. Кроме того, у россиян не было официального разрешения местных властей на установку оборудования.
Нарушителям грозят крупные штрафы и депортация. После высылки им надолго закроют въезд в Таиланд.
