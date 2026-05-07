Экс-начальницу управления снабжения завода в Дзержинске осудили за взятки

Суд назначил женщине восемь лет колонии и многомиллионный штраф за получение более 4 миллионов рублей от поставщиков.

Бывшего начальника управления по снабжению завода в Дзержинске приговорили к 8 годам колонии и крупному штрафу за коррупцию. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.

Следствием и судом установлено, что с 2018 по 2024 год Ольга Кочеткова получила от руководителей коммерческих структур более 4 миллионов рублей. Деньги передавались за общее покровительство и помощь в заключении договоров поставки продукции для нужд предприятия.

Помимо реального срока в колонии общего режима, осужденную обязали выплатить штраф в размере более 9,6 млн рублей. Также ей запрещено занимать определенные должности в течение трех лет. На данный момент приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что 25 уголовных дел завели на главу нижегородского ДУКа.