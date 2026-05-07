Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кондуктор вытолкнул пенсионера из трамвая — после падения мужчину увезли в больницу

В Краснодаре 71-летний мужчина попал в больницу после конфликта в трамвае № 22.

В Краснодаре 71-летний мужчина попал в больницу после конфликта в трамвае № 22. Все произошло днем 4 мая на остановке «Радиозавод» на улице Московской.

По данным местных источников, кондуктор вытолкнул пенсионера из салона якобы из-за неоплаченного проезда. Мужчина упал и получил травмы. Его увезли в больницу скорой помощи.

В транспортном управлении подтвердили происшествие, но заявили, что конфликт произошел по другой причине.

По официальной версии, трамвай ехал на разворотное кольцо на улице Солнечной, поэтому пассажиров попросили выйти. Один из мужчин отказался покидать салон, после чего началась ссора.

В управлении сообщили, что кондуктор вел себя недопустимо. После случившегося его отстранили от работы и лишили премии.

Сейчас происшествие проверяет полиция. В транспортном предприятии не исключили, что кондуктора могут уволить.

Читайте также: Пенсионеров развели на 75 млн — в Кузбассе арестован подозреваемый.