Кондуктор вытолкнул пенсионера из трамвая — после падения мужчину увезли в больницу

В Краснодаре 71-летний мужчина попал в больницу после конфликта в трамвае № 22. Все произошло днем 4 мая на остановке «Радиозавод» на улице Московской.
По данным местных источников, кондуктор вытолкнул пенсионера из салона якобы из-за неоплаченного проезда. Мужчина упал и получил травмы. Его увезли в больницу скорой помощи.
В транспортном управлении подтвердили происшествие, но заявили, что конфликт произошел по другой причине.
По официальной версии, трамвай ехал на разворотное кольцо на улице Солнечной, поэтому пассажиров попросили выйти. Один из мужчин отказался покидать салон, после чего началась ссора.
В управлении сообщили, что кондуктор вел себя недопустимо. После случившегося его отстранили от работы и лишили премии.
Сейчас происшествие проверяет полиция. В транспортном предприятии не исключили, что кондуктора могут уволить.
