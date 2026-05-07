Мошенники развели татарстанского пенсионера на 1,2 млн рублей

Пенсионеру позвонила некая женщина, она представилась ему сотрудницей пенсионного фонда. Незнакомка сказала, что пенсионеру якобы не досчитали два года стажа и теперь ему положена прибавка в размере 2 000 рублей. Женщина попросила собрать документы и прийти в отделение.
Сразу после этого нижнекамцу позвонил мужчина, представившись юристом. Он сказал пенсионеру, что общавшаяся с ним незнакомка — мошенница. «Юрист» заявил, что сбережения пожилого человека в опасности и, чтобы сохранить их, нужно снять деньги со счетов и «провести декларирование через доверенное лицо».
Под диктовку афериста потерпевший оформил в банке заявку на снятие наличных. Сотрудники банка предупредили пенсионера о возможных в отношении него мошеннических действиях, но мужчина отвечал так, как его проинструктировал куратор: деньги нужны, чтобы разделить между детьми. На следующий день мужчина получил в кассе 1 272 500 рублей, после чего упаковал деньги в пакет и передал их незнакомцу в парке после кодового слова «Плюс».
Злоумышленники пообещали вернуть средства через несколько дней. Дождавшись обещанной даты и не получив обещанное, пенсионер обратился в банк. Там ему объяснили, что он попался на уловку мошенников.
По данному факту заведено уголовное дело.