Собянин сообщил об отражении атаки уже 20 направлявшихся к Москве БПЛА

ПВО Минобороны ликвидировало еще три беспилотника на подлете к Москве. Об этом в четверг, 7 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— ПВО Минобороны сбили три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин в своем канале в МАКС.
Ночью украинская армия атаковала дронами Ростовскую область. Там системы противовоздушной обороны ликвидировали порядка трех десятков беспилотников в Миллеровском, Тарасовском, Каменском, Белокалитвинском, Милютинском и других районах.
За ночь 7 мая силы противовоздушной обороны ликвидировали 347 украинских дронов над российскими регионами.