Полицейские задержали двух подростков за серию ночных краж в Подмосковье

Подростки похитили из продуктового магазина на улице Гарнаева алкоголь, а также шесть тысяч рублей. Юноши также проникли в торговый комплекс на Нижегородской улице. Там они наведались в ателье, откуда похитили ноутбук, и в зубопротезный кабинет, где забрали смартфон. Подростки также совершили кражи из хлебного и табачного магазинов. В отношении парней возбудили уголовное дело. Обоих подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.