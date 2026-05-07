Врачи заподозрили тиф у ребенка после присасывания клеща в Красноярском крае

Медицинские работники подозревают сибирский клещевой тиф у 10-летнего ребенка после его контакта с опасным членистоногим в Идринско-Краснотуранском округе Красноярского края.
Клещ присосался к школьнику в селе Никольское, рядом с домом. Симптомы, наблюдаемые у ребенка, схожи с признаками заражения упомянутой разновидностью тифа, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.
В ведомстве уточнили, что диагноз пока не подтвержден.
За последнюю неделю в Красноярском крае насчитали 692 пострадавших от присасывания клещей. Почти треть этого количества — дети.
С начала сезона активности паукообразных в Красноярском крае зарегистрировано 966 случаев их контактов с людьми.
В регионе проводится обработка территорий специальными химикатами для борьбы с клещами. В частности, акарицидные средства распыляют в местах массового отдыха.