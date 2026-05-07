Суд конфисковал $40 тыс. у пассажира Кольцово в Екатеринбурге

В декабре 2025 года Октябрьский районный суд установил, что в августе 2022 года местный житель Павел Ваганов прилетел в Екатеринбург из Дубая. В своем рюкзаке он имел $50 тыс. и 25 дирхамов. Сумма незаконно перемещенных через границу денег превысила 2,4 млн руб. по тогдашнему курсу — порог обязательного декларирования наличных средств на тот момент составлял $10 тыс. Уралец знал о порядке прохождения таможенного контроля, но отправился в «зеленый» коридор, предназначенный для перемещения товаров без обязательной декларации. Деньги были обнаружены в ручной клади во время таможенного контроля на рентгеновском аппарате.