Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд конфисковал $40 тыс. у пассажира Кольцово в Екатеринбурге

В Екатеринбурге суд конфисковал у пассажира аэропорта Кольцово $40 тыс. и 25 дирхамов ОАЭ, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Уралец привез крупную сумму денег без декларирования четыре года назад.

Источник: Коммерсантъ

В декабре 2025 года Октябрьский районный суд установил, что в августе 2022 года местный житель Павел Ваганов прилетел в Екатеринбург из Дубая. В своем рюкзаке он имел $50 тыс. и 25 дирхамов. Сумма незаконно перемещенных через границу денег превысила 2,4 млн руб. по тогдашнему курсу — порог обязательного декларирования наличных средств на тот момент составлял $10 тыс. Уралец знал о порядке прохождения таможенного контроля, но отправился в «зеленый» коридор, предназначенный для перемещения товаров без обязательной декларации. Деньги были обнаружены в ручной клади во время таможенного контроля на рентгеновском аппарате.

Павел Ваганов свою вину не признал, настаивая, что действовал по указанию сотрудника таможни. Однако суд, изучив показания свидетелей, данные досмотра и заключение судебно-криминалистической экспертизы, признал эти доводы несостоятельными. Его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в крупном размере) — уральцу был назначен штраф в трехкратном размере от суммы незаконно перемещенных средств в 7,4 млн руб., а ввезенная сумма конфискована. При этом он был освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Пассажиру вернули $10 тыс. — сумму в пределах разрешенного лимита.

Адвокат пассажира обжаловал решение, но Свердловский областной суд не нашел оснований для вмешательства в судебный акт.

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше